Waarom we in Nederland meer wisenten willen

Toen in de late middeleeuwen het oerrund uit Europa verdween, verloor ons continent een van z’n meest waardevolle natuurlijke processen op land. De laatste tarpan, het Europese wilde paard, sneuvelde in 1879. Het is overal ter wereld het lot van megafauna: er zit zoveel vlees aan. Een meer vegetarische lifestyle raakte pas vrij recent in zwang. De laatste wisent was ook bijna als steak geëindigd.

Dit is allemaal geen nieuws. Het groeiende inzicht in de waarde van deze dieren – allemaal wildlevende planteneters! – is een van de grootste ‘kantelpunten’ in de ecologie. Het komt in de kern hier op neer: elke plek op land wil het liefst bos worden. Met het wegvallen van massale natuurlijke begrazing heeft het voedsel van deze grazers vrij spel. En zo zijn we bos gaan zien als het toppunt van natuur. Met het uitsterven van de oorspronkelijke grote grazende dierengemeenschap van Europa raakte het natuurlijke proces van planten eten ‘homeopathisch verdund’.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door Taketa – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56737408