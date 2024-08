Waarom u geen posts van mij op Twitter(X) meer zult zien

Gisteren werd er voor het eerst een post van mij op Twitter (heden ten dage onder de kinderachtig mysterieus bedoelde naam X gebukt gaande) geblokkeerd.

Dat mens van Ingraham (Laura Ingraham, een van die geblondeerde Fox Newsnazi’s) had op Twitter namelijk iets zitten reutelen over hoe gênant het zou zijn als een mogelijke president Kamala Harris eens aan de tand gevoeld zou worden over bepaalde economisch/financiële kwesties, want daar zou ze gegarandeerd niets vanaf weten. Waarop ik antwoordde:

Maar dat was dan gelijk “Violating our rules against violent speech.

You may not threaten, incite, glorify, or express a desire for harm or violence.”

Natuurlijk ging ik in beroep, en wel met de volgende tekst: “There is no way in which this is harassing anyone, it’s just reporting exactly what Donald Trump said. That that is of an insulting stupidity I can’t help.”

Maar nee, het werd niet geaccepteerd en de blokkade bleef overeind totdat ik op de knop Remove zou klikken. Nou, vergeet het maar. Ik weet wel dat die reactie toch al niet meer te lezen is, maar ik ga niet zogenaamd braaf op Remove klikken.

Ik mailde nog terug: “Forget it, you bunch of Trump-supporting fascists and self-proclaimed bullshit champions of free speech”, maar dat email adres werd natuurlijk weer niet gemonitord.

Ik zag daarna wel dat ik nòg een keer op Appeal kon klikken, dus dat heb ik gedaan met de tekst: “Please remove my account because your dumb user interface won’t let me without clicking on Remove, which I refuse.” want dit was dan wel gelijk ook de laatste post die ik op dat platform van dat omhooggevallen rijkeluiszoontje geplaatst heb.

Vooralsnog is er niets gebeurd. Maar u zult daar dus geen nieuwe tweets van mij meer zien.

Kijk, ik ben nooit een prominente tweep geweest maar vooral de laatste jaren heb ik het idee dat mijn tweets zwaar worden gethrottled. Ik heb ca 750 volgers, maar als ik iets post wordt dat tegenwoordig zelden meer dan 20 keer gezien. Ik lees dergelijke klachten ook van wel degelijk prominente tweeps. Seth Abramson is er een, en gisteren hoorde ik commentator Malcolm Nance nog in een radioprogramma zeggen dat een tweet van hem slechts 400 keer gelezen werd, met zijn 20.000 volgers.

Dus een van de weinige overgebleven toegevoegde waarden voor mij was om nog af en toe te kunnen reageren op stupide posts als die van Ingraham. Maar als dat op deze manier wordt tegengehouden heb ik er echt niets meer te zoeken. En ik ga al helemáál niet deemoedig mijn post verwijderen om alsjeblieft toch weer toegang te krijgen. Zoek het maar uit met je door de plee gespoelde 40 miljard en je oerlelijke plastic auto’s, Musk.

(U kunt mij desgewenst volgen op BlueSky)