Kent u die, van toen Herb Alpert en zijn Tijuana Brass een Northern Soulnummer hadden opgenomen? Past bij het weer in NL en B dezer dagen.

Over dit nummer valt zoveel te zeggen, als het minder heet is, als het aan mij ligt.



Wade in the water, 1967

– Uitgelichte afbeelding: Door New service – eBay, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20697805