VN: raket die kinderziekenhuis in Kiyv trof afkomstig uit Rusland

Volgens de Verenigde Naties is de raket die gisteren een kinderziekenhuis in Kyiv trof met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van Russische makelij. Rusland (en de Russische trollenfabriek op X/Twitter) claimden dat het ziekenhuis getroffen zou zijn door een luchtafweerraket van Oekraïne. Complete bs natuurlijk, maar hele horden domlinkse en domrechtse gekkies op X namen die claim maar al te graag over.

Danielle Bell, hoofd van de VN-missie voor toezicht op de mensenrechten in Oekraïne, zei:

Analyse van de videobeelden en een beoordeling op de plaats van het incident geven aan dat het zeer waarschijnlijk is dat het kinderziekenhuis een voltreffer heeft gehad en geen schade heeft opgelopen door een onderschept wapensysteem.

Volgens Zelensky zijn bij de aanval tenminste 38 mensen om het leven gekomen. Vermoedelijk liggen er echter nogal wat mensen – patiënten én artsen – onder het puin. De overlevende kinderen zijn inmiddels naar andere ziekenhuizen overgebracht.

De reactie van de NAVO was natuurlijk weer de gebruikelijke slappe hap. De Amerikanen weigeren nog steeds Oekraïne toestemming te geven militaire doelwitten op Russisch grondgebied aan te vallen en Erdoğan waarschuwde voor escalatie. Enige uitzondering vormde de Poolse premier Tusk die verklaarde dat Polen open staat voor het idee om Russische raketten neer te schieten die op weg waren naar Navo-gebied terwijl ze nog boven Oekraïens grondgebied waren.

De radicaal-linkse iconen lieten natuurlijk weer niks van zich horen, met uitzondering van Yanis Varoufakis die – zoals vrijwel altijd – maar beter zijn mond had kunnen houden:

Yanis Varoufakis has always campaigned against western delivery of air defence systems to Ukraine. He also opposes sanctions on Russian missile producers. He is not, in fact, against bombs. pic.twitter.com/44f0iCTWVx — European Network in Solidarity with Ukraine (@EuropeanWith) July 9, 2024

En Jeremy Corbyn? Nul, nada, niets. Vermoedelijk omdat er geen Joden zijn die hij de schuld kan geven.

Uitgelichte afbeelding: Dead bodies 8 April 2022 after the Kramatorsk railway bombing. – By Ministry of Defense of Ukraine – https://twitter.com/DefenceU/status/1512353521076744192, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116753371