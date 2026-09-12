Urine van duizenden klimmers doet Everest-gletsjer sneller smelten

De gestage stroom van klimmers en gidsen op de Mount Everest doet de gletsjer sneller smelten. Niet enkel door de hoop warmte die ze produceren, maar ook de ruim 6000 liter urine per dag.

Elk klimseizoen passeren duizenden klimmers en gidsen door het bekende basiskamp op de Khumbu-gletsjer. Dat lijkt daardoor eerder op een toeristische bestemming, compleet met afvalprobleem: elke klimmer laat gemiddeld 8 kilo afval achter.

Maar onderzoekers hebben nog een bijkomend probleem ontdekt: het basiskamp doet ook de gletsjer geen goed, die al lijdt onder de impact van de klimaatverandering.

In de ‘stad’ van meer dan 1500 tenten wordt immers heel wat warmte gegenereerd. In 2023 waren dat 824 gasbidons, 18.935 liter kerosine en 5.130 liter benzine voor verwarming, stroomproductie en koken, telden de onderzoekers.

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