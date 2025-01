Twee leiders van Hamas gedood op de westelijke Jordaanoever

De Israel Defense Forces (IDF) hebben maandag een drone-aanval uitgevoerd in Tulkarem, een stad op de westelijke Jordaanoever. Daarbij zijn twee vooraanstaande leden van de Izz ad-Din al-Qassam brigades, de gewapende vleugel van Hamas, om het leven gekomen. Volgens Palestijnse bronnen zouden drie andere mensen gewond zijn geraakt.

Een van de beide slachtoffers is Ihab Abu Atiwi zijn, het hoofd van de al-Qassam brigades in Samaria. De identiteit van het tweede slachtoffer is niet bekend gemaakt. Volgens de IDF was Abu Atiwi betrokken bij meerdere aanslagen op westelijke Jordaanoever, “…waaronder één gericht op een Israëlisch voertuig bij de Ramin Junction op 16 juli 2024, waarbij drie Israëlische burgers gewond raakten.” Good riddance.

The main Hamxs commander, Ihab Abu Atiwi, in Samaria, emerged from hiding to celebrate the Palestinian “victory.” IDF stuck his car today. Eliminated. pic.twitter.com/AU7MPma0RJ — Open Source Intel (@Osint613) January 27, 2025



Bron: Times of Israel

Uitgelichte afbeelding: By Kobi Gideon / Government Press Office, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138951085