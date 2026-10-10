Trump sluit deal met Poetin over verkoop diesel

Donald Trump heeft een deal gesloten met de Russische dictator Poetin over de aankoop van diesel. In ruil daarvoor worden de sancties tegen Rusland tijdelijk opgeschort.

Rusland levert per direct 300.000 ton diesel. In november volgt dan nog eens 500.000 ton, met later nog eens een miljoen ton. In ruil daarvoor worden de sancties tegen de Russische dieselexport tijdelijk opgeschort tot 7 april. Andere Russische tegoeden in de VS blijven wél bevroren.

Uiteraard was de deal voor voor Trump aanleiding zichzelf weer eens uitgebreid te feliciteren:

Belangrijkste reden is natuurlijk de naderende tussentijdse verkiezingen. De peilingen zien er niet zo best uit voor de Republikeinen, wat vooral te wijten is aan de fors gestegen brandstofprijzen. Trump’s ondoordachte en halfslachtig uitgevoerde oorlog tegen Iran heeft daar natuurlijk niet bij geholpen.

Op de langere termijn zet deze deal weinig zoden aan de dijk, maar op de korte termijn zou het er volgens experts inderdaad toe kunnen leiden dat de brandstofprijzen omlaag gaan. Oekraïne mag de prijs betalen.

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