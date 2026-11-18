Hakeem Jeffries wordt de nieuwe Speaker (voorzitter) van het Huis van Afgevaardigden. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden kwamen op 18 november 2026 achter gesloten deuren bijeen en kozen Jeffries als hun kandidaat voor het voorzitterschap. Jeffries verzocht om een geheime stemming met stemregistratie in plaats van een stemming bij acclamatie, zodat de fractieleden hun standpunt in alle discretie kenbaar konden maken vóór de openbare stemming.

Voor de formele verkiezing van de voorzitter is een meerderheid van stemmen van de volledige kamer vereist. De stemming vindt plaats wanneer het nieuwe Congres op 3 januari 2027 aantreedt. Omdat de Democraten in het nieuwe HvA over een ruime meerderheid beschikken , is die stemming niet meer dan een formaliteit. Als hij wordt gekozen, wordt Jeffries de eerste zwarte voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de geschiedenis van de VS.

De verkiezing van Jeffries is een nederlaag voor de radikalinski’s, voor wie Jeffries veel te gematigd is. Bovendien is hij – het ergste van alles – een zionist. Oh, the horror. Voor de partij is het een goede zaak. Volgens veel politicologen zijn de Democraten de natuurlijke meerderheidspartij in de VS. Als de Democraten er in slagen de luidruchtige radicale minderheid te neutraliseren, kunnen ze jaren aan de macht blijven. Mogelijk dat de Republikeinen zich dan ook gedwongen zien de MAGA-gekkies te dumpen en weer een min of meer normale politieke partij te worden.

Volgens CBS News hebben de Democraten ook overeenstemming bereikt over een aantal andere belangrijke functies in het HvA. Katherine Clark wordt meerderheidsleider, Pete Aguilar meerderheidswhip, Joe Neguse assistent-voorzitter en Ted Lieu fractievoorzitter.

Uitgelichte afbeelding: By Office of Representative Hakeem Jeffries – This image has been extracted from another file, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/page/139322584