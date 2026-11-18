In Groot-Brittannië is een enorme rel ontstaan over de gevangenschap van Russell Brand. Brand werd vorige week veroordeeld tot 10 jaar en 6 maanden gevangenisstraf wegens het plegen van diverse “zedendelicten” (lees aanrandingen en verkrachtingen). Hij werd in eerste instantie opgesloten in Handsworth, waar een streng regime heerst, maar werd na een paar dagen al overgeplaatst naar Littlehey in Cambridgeshire. Littlehey is een categorie C-gevangenis. Ze is speciaal bedoeld voor zedendelinquenten en kent een mild regime.

Verkrachters staan in de gevangenishiërarchie op de één na laagste trede, vlak boven mensen die kinderen misbruikt hebben. Elke gevangene heeft een moeder, een vrouw, een zuster of een dochter. Geweld en zelfs moord zijn acceptabel, verkrachting is dat niet. Voeg daar Brand’s status van celebrity aan toe en je hebt het recept voor een ramp in huis.

Toen Brand na zijn veroordeling aankwam in de beruchte Londense gevangenis Handsworth, ontstond er direct ophef op de afdeling. Medegevangenen sloegen hard op hun celdeuren, scandeerden spreekkoren en schreeuwden zijn naam.

Vanwege de onrust en de vrees dat hij een doelwit zou worden, werd Brand aanvankelijk ondergebracht in een ondergrondse isoleercel (de Care and Separation Unit ). Op de avond van zijn aankomst vond er direct naast hem een zogenoemd dirty protest plaats, waarbij een buurman zijn cel besmeurde met uitwerpselen en urine.

Dat iemand al binnen enkele dagen wordt overgeplaatst, is hoogst ongebruikelijk. In het zéér klassenbewuste Engeland was het oordeel al snel geveld: Brand is een celebrity en krijgt dús een voorkeursbehandeling.

Brand – die niet bekend staat om zijn greep op de realiteit – gooide nog wat olie op het vuur door na de bezichtiging van zijn nieuwe cel in Littlehey goedkeurend te verklaren dat hier best te leven viel.

In tegenstelling tot het strenge regime in Wandsworth mogen gedetineerden in Littlehey gemiddeld zo’n negen uur per dag buiten hun cel doorbrengen. Littlehey is gericht op re-integratie en biedt toegang tot sport (zoals voetbal en fitness), educatie, koorzang, yoga en zelfstandige kookvoorzieningen zoals een magnetron.

Omdat Russell Brand over geen greintje zelfkritiek beschikt raakte hij eergisteren opnieuw in opspraak nadat zijn vrouw, Laura Gallacher, via hun podcast en YouTube-kanaal een brief van hem voorlas. In de boodschap herhaalde Brand dat hij onschuldig is en het slachtoffer is van een complot. De vrouwen die hem beschuldigden van verkrachting hebben gelogen en “men” is er op uit hem te pakken.

Britse media en politici reageerden furieus op Brand’s verklaring. Gedetineerden mogen geen publieke verklaringen afleggen die kwetsend zijn voor hun slachtoffers. Doen ze dat wél, dan kan dat leiden tot het intrekken van hun privileges.

Uitgelichte afbeelding: By D B Young from London – Russell Brand London Revolution Protest, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/page/115255230