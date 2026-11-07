Trump benoemt hardliner Stephen Miller tot stafchef van het Witte Huis

Trump heeft Stephen Miller aangesteld als nieuwe stafchef van het Witte Huis. Hij volgt Susie Wiles op, die overstapt naar “een leidende rol binnen de politieke operatie van Trump buiten het Witte Huis (the Trump Political Operation )”, wat niet meer is dan een goed klinkende troostprijs.

De benoeming van Miller bewijst vooral dat Trump niet van plan is zijn gedrag te matigen. Onmiddellijk na de verkiezingsnederlaag tijdens de midterms zei Trump nog dat hij bereid was samen te werken met de Democraten, maar met Miller aan het roer kun je dat vergeten. Miller is een hardliner en geldt als architect van Trump’s meest omstreden immigratiemaatregelen zoals de gezinsscheidingen aan de grens en de plannen voor massadeportaties.

Miller is intelligent en en competent, wat hem onderscheidt van halve zolen als minister van Defensie Peter Hegseth en – de ergste van allemaal – minister van Volksgezondheid annex complotgek RFK jr, de man die infectieziekten aan een comeback heeft geholpen in de VS. Miller is – naast intelligent en competent – ook een reactionaire houwdegen. Zijn benoeming wijst er dan ook op dat Trump van plan is de mouwen op te stropen en de confrontatie met de Democratische meerderheid aan te gaan. Of hij schakelt over naar de strategie van de verschroeide aarde, wat ook nog zou kunnen.

Miller’s aanstelling tot stafchef is een regelrechte provocatie. De aanstelling van Miller heeft direct geleid tot felle kritiek vanuit de Democratische Partij. Zij zien Miller’s promotie natuurlijk als een teken dat Trump ondanks het verlies in de midterms kiest voor de confrontatie en een verdere verharding van de koers.

Democratisch fractievoorzitter Hakeem Jeffries noemde Miller in een reactie een “gevaarlijke xenofoob en roekeloze extremist”, terwijl het aanstaande hoofd van de House Oversight Committee, Robert Garcia, direct liet weten een onderzoek in te zullen stellen naar Millers eerdere beleid en handelen bij de immigratiedienst ICE. Trump’s immigratiebeleid was populair onder Republikeinse kiezers, maar dat veranderde toen ICE-agenten twee betogers doodschoten. Daar kom je in de VS ondanks alles nog steeds niet mee weg.

Uitgelichte afbeelding: By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America – Stephen Miller, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=161015807

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