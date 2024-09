SPD wint nipt van AfD bij deelstaatverkiezingen Brandenburg

De SPD is – tegen de prognoses in – nipt de grootste partij geworden bij de deelstaatverkiezingen in Brandenburg. De AfD eindigde op zéér korte afstand van de sociaaldemocraten.

Germany, Brandenburg regional parliament election today: Preliminary final results (seats) SPD-S&D: 32 (+7)

AfD-ESN: 30 (+7)

BSW-NI: 14 (new)

CDU-EPP: 12 (-3)

GRÜNE-G/EFA: 0 (-10)

LINKE-LEFT: 0 (-10)

BVB/FW~RE: 0 (-5) +/- vs. 2019 election ➤ https://t.co/obOCVirbpF #ltwbb… pic.twitter.com/KOb3kcgPzj — Europe Elects (@EuropeElects) September 22, 2024



De overwinning van de SPD mag dan een verrassing zijn, te vieren valt er eigenlijk niks. De SPD heeft de Groenen en Die Linke volledig leeggegeten. Links heeft dus een (te?) hoge prijs betaald voor wat weleens een Pyrrusoverwinning zou kunnen zijn.

Helemaal verontrustend: de winst van de SPD is vooral afkomstig van oudere kiezers: 50% van alle 70plussers stemde op de SPD. Niks mis met oudere kiezers – ik ben er zelf ook eentje – maar erg toekomstbestendig is links dus niet in Brandenburg.

De AfD deed het buitengewoon goed onder jongeren en onder arbeiders: 46% van de ‘blue collar workers’ stemde op de AfD. Van de jongeren in de leeftijdscategorie 16-24 stemde 32% op de AfD, onder de iets ouderen (25-34) stemde maar liefst 34% op de AfD.

Germany, Brandenburg regional parliament election: According to Infratest dimap’s exit poll, far-right AfD (ESN) won the most votes among most demographic groups. Centre-left SPD (S&D) overperformed significantly among elder voters/pensioners. ➤ https://t.co/obOCVirbpF… pic.twitter.com/yC6TKk8itM — Europe Elects (@EuropeElects) September 22, 2024

Het is niet duidelijk hoe er een nieuwe deelstaatregering gevormd kan worden. CDU, SPD en BSW beschikken weliswaar over een meerderheid in het deelstaatparlement, maar dat wordt door niemand gezien als een realistische optie.

