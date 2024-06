Soulklassieker du jour: Unchain My Heart

Unchain My Heart is door veel mensen vertolkt, maar geen enkele mij bekende versie komt ook maar in de buurt van dit magnifieke staaltje seculiere gospel van Ray Charles, die de song in 1961 als eerste op de plaat zette. Of het over een vrouw gaat of over heroïne mag je zelf bepalen.

[Verse 1]Unchain my heart (Unchain my heart)Baby, let me be (Unchain my heart)Unchain my heart (Unchain my heart)‘Cause you don’t care about me (Unchain my heart)You’ve got me sewed up like a pillowcaseBut you let my love go to wasteSo unchain my heart, oh, please, please set me freeUnchain my heart (Unchain my heart)Baby, let me go (Unchain my heart)Unchain my heart (Unchain my heart)‘Cause you don’t love me no more (Unchain my heart)Every time I call you on the phoneSome fella tells me that you’re not at homeSo unchain my heart, oh, please, please set me free

[Chorus]

I’m under your spell (I’m under your spell)

Like a man in a trance (Like a man in a trance)

But I know darn well (But I know darn well)

That I don’t stand a chance (That I don’t stand a chance)

So unchain my heart (Unchain my heart)

Let me go my way (Unchain my heart)

Unchain my heart (Unchain my heart)

You worry me night and day (Unchain my heart)

Why lead me through a life of misery

When you don’t care a bag of beans for me?

So unchain my heart, oh, please, please set me free