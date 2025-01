Slangen in potplanten zijn maar topje van de ijsberg: invasieve soorten reizen massaal mee

Invasieve soorten glippen ongemerkt Europa binnen in grote ladingen snijbloemen en potplanten. De handel in sierplanten groeit snel en er zijn dringend strengere regels nodig om de risico’s voor onze landbouw en gezondheid te beperken, stelt Brits onderzoek.

Olijfbomen in pot zijn een typisch voorbeeld van hoe slangen, gekko’s en Italiaanse muurhagedissen ongemerkt hun weg vinden naar Noord-Europa. Dat klinkt beperkt, maar de impact kan groot zijn. Zo is het ecosysteem in voorheen slangenvrije eilanden als Mallorca sterk ontwricht door deze verstekelingen die in potplanten meereisden.

En, zeggen Cambridge-onderzoekers, die opvallende soorten zijn vooral een “rode vlag” voor een veel groter, maar minder zichtbaar probleem: insecten en plagen die onbewust mee worden geïmporteerd via sierplanten en snijbloemen, simpelweg omdat ze moeilijk te detecteren zijn in de steeds grotere ladingen planten die de grens oversteken.