Republikeinen South Carolina herintroduceren wetsvoorstel om vrouwen die abortus laten plegen de doodstraf te geven

Mocht je denken dat de SGP radicaal-reactionair is…De Republikeinen in South Carolina hebben een wetsvoorstel ingediend om abortus in elk stadium van de zwangerschap gelijk te stellen aan moord. South Carolina kent de doodstraf, dus in theorie zou een vrouw die abortus laat plegen op de elektrische stoel kunnen belanden.

Het wetsvoorstel werd al in maart 2023 ingediend, maar werd nooit in stemming gebracht. Begin dit jaar werd het ingetrokken. Nu proberen de Republikeinen het dus opnieuw.

In het wetsvoorstel worden foetussen in élk stadium van de zwangerschap – dus vanaf het moment van conceptie – gedefinieerd als rechtspersoon waarop het strafrecht van toepassing is. Formeel wordt er een uitzondering gemaakt voot zwangerschappen waarbij het leven van de moeder in gevaar is, maar in dat geval ligt de bewijslast bij de vrouw. M.a.w: de vrouw zal haar onschuld moeten bewijzen, wat neerkomt op een omkering van de bewijslast.

Er ligt nóg een addertje verscholen onder het gras: de uitzonderingen zijn dusdanig vaag omschreven dat gevreesd moet worden dat artsen en hulpverleners niet zeker weten of er wel een beroep kan worden gedaan op de uitzonderingsclausule. Mocht achteraf blijken dat ze geen hulp hadden mogen verlenen, dan zijn ze medeplichtig aan moord.

Bron: Truth Out

Uitgelichte afbeelding: By Debra Sweet – summeroftrust8.2 015, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78997627