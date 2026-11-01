Reggaeklassieker du jour: Blood& Fire

Een klassieke track van producer Niney the Observer. De ontstaansgeschiedenis van de Blood & Fire is al net zo legendarisch als de song zelf. Blood & Fire was bedoeld als antwoord op Mr.Chatterbox, een weinig vleiende song van Bob Marley, Lee Perry en Bunny Lee over de praatgrage Niney. Niney was furieus: “Bunny Lee make a riddim and splice in the voice, ah call me Mr. Chatterbox and ah so mi get ignorant, and come wid Blood and Fire. If yu listen to the Blood and Fire song, yu can hear say mi come wid vengeance. Mi lick offa all three of dem at the same time: Scratch, Bunny and Bob.”

Vetes en regelrechte oorlogen tussen de elkaar hevig beconcurrerende studio’s en producers waren in de jaren ’60 en ’70 aan de orde van de dag in Jamaïca en ook deze affaire liep – heel voorspelbaar – volledig uit de klauw.

Toen toetsenist Glen Adams – een vriend van Perry en Marley – de eerste dubplate van de song hoorde, vond hij dat Blood & Fire teveel leek op een eerdere song van The Wailers. Er ontstond een fikse ruzie, waarbij Adams Niney met een mes in de schouder stak.

Een hevig bloedende Niney haastte zich rechtstreeks naar de platenperserij om ervoor te zorgen dat het nummer werd geperst voordat zijn rivalen het konden tegenhouden. Met een lening van producer Clancy Eccles slaagde hij erin de eerste 200 exemplaren te persen.

De zaak liep nog verder uit de klauw toen Niney naar de platenzaak van Marley ging om verhaal te halen. Bij de daaropvolgende vechtpartij werd Niney door een medewerker van Marley met een gebroken fles gesneden, waardoor hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wie zij ook alweer dat Rasta’s zo vreedzaam zijn.



Blood, blood, blood; blood and fire

Blood, blood; blood and fire (Oh, mercy lord!) [Chorus]Blood, blood, blood; blood and fireBlood, blood; blood and fire (Oh, mercy lord!) [Refrain]

There is no more water to out the fire

There is no more water to out the fire

Let it burn, let it burn

Let it burn, burn burn [Chorus]

Blood, blood, blood; blood and fire

Blood, blood, blood; blood and fire [Refrain]

There is no more water to out the fire

There is no more water to out the fire

Let it burn, let it burn

Let it burn, burn burn [Verse 1]

Judgement has come and mercy has gone

All weak heart shall lick up and spit up

Judgement has come and mercy has gone

All weak heart shall lick out and spit out

[Refrain]



Let it burn, burn burn (Blood, blood, blood; blood and fire)

Rasta hail! Let it burn, let it burnLet it burn, burn burn (Blood, blood, blood; blood and fire)Rasta hail! [Bridge]

Blessed is the pipe that is always light

In the house of Jah Rastafari

Blessed is the weed of the ganja seed

That give bredren the ganja breed

Blood and fire, make it burn, bredren [Verse 2]

All weak hearts shall lick up and spit up

An’ all righteous shall stand

Hail, Rasta hail and wail

Hail, Rasta don’t quail [Chorus]

Blood, blood, blood; blood and fire

Blood, blood, blood; blood and fire [Outro]

Let it burn, let it burn

Let it burn, burn burn

Uitgelichte afbeelding: By Altcurrents – Own photographs of duplates in possession, CC BY-SA 4.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=60401437