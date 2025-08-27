PVV weer grootste partij in peiling EenVandaag

De PVV is de met afstand grootste partij in de nieuwe peiling van EenVandaag/Verian. Geert Wilders’ soloproject komt op 33 zetels, GroenLinks (de PvdA bestaat niet meer) volgt op 6 zetels afstand. Het CDA blijft redelijk stabiel met 22 zetels, de VVD verliest maar liefst 8 zetels. Met dank natuurlijk aan de idiote capriolen van Dilan Yesilgöz.

Een coalitie van GL, CDA, VVD, D66 en CU komt uit op een magere meerderheid van precies één zetel. Gesteld al dat die partijen er programmatisch uitkomen, wat allesbehalve een gegeven is. Een coalitie over rechts is alleen mogelijk als het CDA de PVV omarmt, wat óók al uitgesloten lijkt. Een coalitie over links is getalsmatig niet eens mogelijk, nog los van het feit dat het CDA in geen honderd miljoen jaar aanschuift in een overwegend progressieve coalitie. Staat Bontenbal binnen een maand weer op 5 zetels in de peilingen. Succes met de kabinetsformatie.

