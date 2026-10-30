Punkklassieker du jour: Police Story

James Kelly (“Jimmy”) was een 53 jaar oude werkloze arbeider die in 1979 overleed terwijl hij in hechtenis zat bij de politie in Liverpool. Hij werd gearresteerd toen hij vanuit zijn stamkroeg ietwat aangeschoten (kuch) en luid zingend naar huis ging.
Meerdere getuigen zagen hoe Jimmy tijdens zijn arrestatie zwaar werd mishandeld door de politie. Hij stierf binnen een uur na zijn arrestatie.
Uit de autopsie bleek dat Kelly talrijke verwondingen en breuken had opgelopen. De jury die het gerechtelijk onderzoek beoordeelde kwam unaniem tot de conclusie dat het om een “ongeluk“ ging, waarbij hartfalen als doodsoorzaak werd vastgesteld. De jury leverde ondanks de talrijke getuigenverklaringen geen enkele kritiek op het politieoptreden.
Politiegeweld kwam in de late jaren ’70 en vroege jaren ’80 veel voor. Politiekorpsen leunden sterk op de “Sus“-wet (een erfenis van de Vagrancy Act 1824), die agenten toestond iedereen te arresteren die op basis van vage criteria werd beschouwd als “verdacht“. Uiteraard werden arbeiders (ook witte) en zwarte mensen onevenredig vaak gearresteerd.
De openingsregel wordt vaak verkeerd geciteerd als Dickson you’re gone forever!. De werkelijke tekst luidt Dicks on your go forever!. “Dicks” (klootzakken) verwijst uiteraard naar de politie.
One, two, three, fourJames Kelly lied
He said what the cops wanted him to say
James Kelly told us
Of the shit that went on in that cell of his
Broke his ribs, told him not to speak
Said you’re drunk, now on your feet
In the back of the van Kelly did go
Never seen again now everybody knowsJames Kelly you’re dead
James Kelly who cares?
James Kelly you’re dead
James Kelly you’re dead
James Kelly lied
He said what the cops wanted him to say
James Kelly told us
Of the shit that went on in that cell of his
Broke his ribs, told him not to speak
Said you’re drunk, now on your feet
In the back of the van Kelly did go
Never seen again now everybody knows
James Kelly you’re dead
James Kelly who cares?
James Kelly you’re dead
James Kelly
James Kelly you’re dead
James Kelly who cares?
James Kelly you’re dead
James Kelly
James Kellys dead
James Kellys dead
James Kellys dead
James Kellys dead
James Kellys dead
James Kellys dead