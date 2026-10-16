Primeur! OBA Amsterdam verwijdert biografie met Dachauleugens van Willem Wilbrink

Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) heeft besloten het verzonnen boek ‘ Getekend voor het leven in Dachau en Indië ‘ uit zijn catalogus en collectie te verwijderen. Aanleiding is de onthulling vorige week dat deze bio geheel verzonnen is. Mooi zo! Deheeft besloten het verzonnen boekuit zijn catalogus en collectie te verwijderen. Aanleiding is de onthulling vorige week dat deze bio geheel verzonnen is. Ik maakte me er al kwaad over op Krapuul.



Laurens van Aggelen van White Elephant Publishing uit Arnhem en die heeft de verzinsels van de inmiddels 99-jarige Willem Wilbrink – ook uit Arnhem – met huid en haar geslikt zonder één letter te checken. Wilbrink verkocht zichzelf sinds ongeveer 1995 als één van de laatste Nederlandse overlevenden van het nazi-concentratiekamp Dachau. De schrijver is enevanuit Arnhem en die heeft de verzinsels van de inmiddels 99-jarige– ook uit Arnhem – met huid en haar geslikt zonder één letter te checken. Wilbrink verkocht zichzelf sinds ongeveer 1995 als één van de laatste Nederlandse overlevenden van het nazi-concentratiekamp Dachau.

Dat stamt overigens uit 1933 en was het eerste, bedoeld voor politieke tegenstanders – je kon er wel vaak levend uit komen. Van de 200.000 gevangenen daar overleefde driekwart – zeker wat magertjes bij terugkomst (mijn achteroom Christiaan haalde het helaas niet). Er is ook een zeer lieflijk gelegen crematorium, dat niets uitstraalt van de horror van Auschwitz. Er vlak naast staat nu een prachtig houten kerkje van de Russisch orthodoxen, ontdekte ik bij mijn bezoek van een week in 2018. Wilbrink claimt onder meer dat hij als tiener tientallen gevangenen van de dood heeft gered. O.m. Hans Vogelzang, schreef in het Historisch Nieuwsblad dat er geen enkel historisch bewijs bestaat voor Wilbrinks gevangenschap. Zijn naam ontbreekt op de nauwkeurige naamlijsten van Dachau en hij beschikt niet over een kampnummer. Andere Dachau-overlevenden kennen hem en zijn verhalen evenmin. Van hen kwamen er in Nederland enkele honderden terug. Tweeduizend Nederlanders stierven er, zoals Titus Brandsma die er in juli1942 al werd vermoord. Bijzonder aan hem was wel dat hij nooit iets van haat tegen de bewakers toonde.

Het Nederlands Dachau Comité (NDC) ontdekte dit bedrog al in 2024 en gaf het in 2025 door aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei – maar liet het verder stil. Wilbrink had ook enkele medailles verzonnen.

De omstreden NDC-voorzitter Wimar Jaeger heeft inmiddels wel openlijk bevestigd dat de verhalen berusten op verzinsels

De OBA biedt de bio nu sinds vandaag niet langer aan en deed dat de afgelopen jaren met meer boeken, bijvoorbeeld over slavernij of Zwarte Piet. In Arnhem en Rotterdam staat het boek gewoon nog op de planken – tenminste vandaag.

Maar had het NDC de bibliotheken dan niet kunnen of moeten adviseren dit boek te verwijderen, eventueel stilletjes, zonder publiciteit? Dat had kool en geit gespaard. Maar nee hoor! Het NDC wil daar niet op ingaan. En a Laurens van Aggelen heeft de titel intussen ook helemaal van zijn site afgehaald, hoewel hij vorige week nog luidkeels liet weten helemaal achter de bio te staan. uteur/uitgevereeft de titel intussen ook helemaal van zijn site afgehaald, hoewel hij vorige week nog luidkeels liet weten helemaal achter de bio te staan.