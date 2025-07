Postpunkklassieker du jour: Edie

Mijn zuster vroeg mij eens – zij wist de weg niet op het net – of ik het een en ander over het fenomeen “landkaarttong” kon zoeken. Graag gedaan. Hoewel. De eerste zoveel resultaten bestonden uit porno, porno en nog eens porno. Ik moest denken aan de dochter van een vriendin die argeloos wat jonge poesjes wilde aanbieden.

En ja, er is een tijd geweest dat ik zonder problemen “The Adult Net” kon opzoeken. Moest nog even nadenken waarom ik op die vraag pornofilmpjes kreeg te zien. Gelukkig, de zangeres om wie de band was heengeweven – spinoff van The Fall – heet Brix Smith. Met die poesjes en de landkaarttong is het ook in orde gekomen al weet ik niet hoe. En er was ooit een tijd dat volwassen gewoon volwassen betekende in plaats van gluurderig naar het geslachtsleven van de anderen. Weer wat geleerd.



Edie, The Adult Net

– Uitgelichte afbeelding: By Gabi Hütköper, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=139033401