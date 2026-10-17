Plan om Starlink in Oekraïne te vertragen kwam van Musk

Volgens The Telegraph kwam het plan om het gebruik van het Starshield-satellietinternetnetwerk van SpaceX door Oekraïne aan banden te leggen van Musk. Musk legde het plan voor aan Trump, die ermee instemde. Toen Musk na alle negatieve reacties bang werd dat het een averechts effect zou kunnen hebben op de Europese markt besloot hij volgens The Telegraph Trump de schuld in de schoenen te schuiven:

Woensdag ontkende Musk dat hij verantwoordelijk was voor het beperken van de toegang tot Starlink en gaf hij het Witte Huis de schuld. Hij beweerde dat „eventuele beperkingen op snelheid of gebruik“ waren „vastgesteld door het Amerikaanse leger en uiteindelijk door de president van de VS“, waarmee hij naar Trump verwees.

De snelheidsbeperkingen die Musk Oekraïne oplegde belemmerden de drone-afweer van Oekraïne. Nadat Rusland in de nacht van dinsdag op woensdag als gevolg van Musk’s maatregel een bloedbad aanrichtte in Kyiv, werd de techmiljardair bang dat Europese consumenten negatief zouden reageren. Hij kreeg koudwatervrees en besloot Trump de schuld te geven.

De bron zei: „Hij tweette dat hij onschuldig was en dat het de Amerikaanse regering was die dit had gedaan. De realiteit is dat ze er allebei bij betrokken waren.”

Een hooggeplaatste Europese functionaris en twee goed geïnformeerde Oekraïense bronnen bevestigden deze versie van de gebeurtenissen.

Starshield is een militaire versie van het Starlink-satellietnetwerk. Door de snelheidsbeperking die aan Oekraïne was opgelegd, konden drones die gebruikmaakten van het Starshield-systeem niet sneller vliegen dan ongeveer 160 km/u, waardoor het vrijwel onmogelijk was om de Russische spervuur van drones en raketten die met ruim 300 km/u vliegen te onderscheppen.

Musk schrok naar verluid zó van de negatieve reacties, dat hij de snelheidsbeperkingen inmiddels weer heeft opgeheven.

De EU werkt aan Iris2, een Europese tegenhanger van Starlink, maar die is naar verwachting pas in 2030 operationeel.

Uitgelichte afbeelding: Starlink user equipment manufacturing facility in Bastrop, Texas – By jurvetson – The Starlink Alien Drednought, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=158823956