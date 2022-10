Palestina: De Lion’s Den heeft veel meer volgelingen dan werd gedacht

Jonge Palestijnen in het vluchtelingenkamp Shu’afat in Jeruzalem of het ernaast gelegen Anata laten massaal hun hoofd kaalscheren. In het kamp verblijft nog steeds Udai Tamimi, de man die de tevergeefs gezocht wordt door de Israelische politie omdat hij de soldate Noa Lazar heeft doodgeschoten. En Udai is kaal. Een kamp vol kaalhoofdigen maakt het moeilijker om een kaalhoofdig iemand te vinden, dat is de reden. Het is maar één van de symptomen van de heersende mentaliteit onder de jongeren in Shu’afat die Israel te denken zou moeten geven.

Een andere reden was dat dinsdagmorgen vroeg honderden jongeren gehoor gaven aan een oproep van de ”Leeuwenkuil” (The Lion’s Den) om te demonstreren uit sympathie met de organisatie en tegen het Israelische besluit om van 164 familieleden van leden van de organisatie de pasjes in te trekken die hun in de gelegenheid stelden om in Israel te werken. Er werd gedemonstreerd vanaf middernacht tot vroeg in de ochtend. Vooral in Nablus en het Balata-kamp maar daar niet alleen. Er waren ook demonstraties in Huwara en Jenin en het belendende kamp-Jenin en verder in de wijken Shu’afat en Silwan in Jeruzalem, en in Hebron, Tulkarem, Qalqilya en Ramallah. Dus door de hele Westoever.

Minister van Defensie Bennie Gantz zei onlangs dat Israel nog steeds de zaak onder controle heeft op de Westoever maar dat de Lion’s Den hem problemen oplevert. Israel deed een beroep op de militie van de Palestijnse Autoriteit, maar tevergeefs. De PA stelde de groep voor dat zij in ruil voor amnestie zich kon aanmelden voor de Palestijnse veiligheidstroepen, maar reacties bleven uit. Het middel dat in het verleden nog wel eens susces had, bleek niet meer te werken. De Palestijnse Autoriteit is niet langer een instantie waar rekening mee wordt gehouden. zo merkte een functionaris op. De PA maakt zich intussen zorgen, want zij is de controle kwijt.

In Israelische kringen is hier en daar te beluisteren dat er vermoedelijk binnenkort wel een echte afrekening komt, nadat Israel daar al wat vingeroefeningen van heeft laten zien. De vraag is echter of Gantz weet waar hij aan begint. Hij had het over een groep van zo’n 30 man in Nablus, maar inmiddels is duidelijk dat de groep vertakkingen heeft in tal van andere plaatsen. Ook opvallend is dat er tal van scheidslijnen lijken te zijn weggevallen. Vroeger was meestal duidelijk of iemand behoorde tot Fatah, het Volksfront of Hamas, maar het schijnt er niet meer toe te doen. De Lion’s Den staat als het ware boven de partijen. De leden hebben hun buik vol van de Palestijnse Autoriteit maar ook van de diverse groeperingen.

En intussen gaan de zoektochten naar de twee verdachten, één in Shu’afat en de ander in Nablus, verder. De krant Haaretz meldde dat de politie en het leger maandag bij een grootscheepse zoekactie in Shu’afat acht mensen oppakten die iets met Tamimi te maken hadden, maar Tamimi zelf bleef onvindbaar. Voor de rest bleef het rustig. Wel werd zaterdag de 23-jarige Qais Emad Shojaya doodgeschoten, die een kolonist in de nederzetting Eli had verwond. Zijn metgezel werd later gepakt En zondag stierf de 31-jarige Mujahed Ahmed Daoud die een dag eerder met vier anderen ernstig gewond was geraakt bij een Israelische inval in Qarawat bani Hassan (bij Salfit). Verder werd gemeld dat zaterdag kolonisten 122 jonge olijfboompjes in Qabalan (ten zuiden van Nablus) uitrukten (en de eigenaar aan het huilen maakten) en dat dinsdag kolonisten onder bescherming van het leger de olijvenoogst van privé-land in Wadi al-Joz (Jeruzalem) meenamen. Het blijft namelijk ook de tijd van de olijvenoogst en van de jaarlijkse roofpartijen.