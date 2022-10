Palestijns jongetje van 12, en twee Israelische soldaten jongste slachtoffers van geweld

Een Palestijns jongetje dat twee weken geleden werd neergeschoten tijdens een Israelische razzia in Jenin in het noorden van de Westoever is maandag aan zijn verwondingen bezweken. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid maakte bekend dat het ging om de 12-jarige Mahmoud Khalil Samoudi uit het dorp Yamoun bij Jenin. Hij werd op 28 september in zijn onderlijf geschoten,waarbij hij onder meer schade opliep aan zijn nieren, blaas en rugwervels. Bij de inval in Jenin werden vier mensen gedood en niet minder dan 44 gewond. Mahmoud Samoudi was één van die 44. Tijdens de rest van de week vielen nog eens vijf slachtoffers. Met de dood van Mahmoud is het aantal Palestijnse doden van 2022 op 165 gekomen, 27 van die doden waren kinderen, zo maakte Defence for Children International-Palestine bekend,

De dood van het jongetje Samoudi kwam nadat zaterdag bij een aanval op een Israelisch checkpoint bij het vluchtelingenkamp Shu’afat (in Oost-Jeruzalem) de 18-jarige vrouwelijke soldaat Noa Lazar zeer ernstig gewond raakte aan haar hoofd na te zijn beschoten. Zij overleed later na te zijn geopereerd. Nog een tweede Israeli werd ernstig gewond. Ook hij onderging een operatie door neurochirurgen. Hij ligt aan de beademing en zijn toestand is kritiek.

De man die de schoten loste is ondertussen nog op vrije voeten. Hij kwam zaterdag in een auto, maar liep naar het checkpoint toe voordat hij de schoten loste en ijlings verdween in het Shu’afat kamp. De politie heeft drie mensen opgepakt die ook in de auto zaten (van wie onduidelijk is of ze er iets mee te maken hebben) en heeft het kamp hermetisch afgesloten. Volgens de polite en de Shin Bet is de aanvaller, die inmiddels is geïdentificeerd als de 22-jarige Udi Tamimi, nog in het kamp, dat wordt uitgekamd, De bewoners van het kamp kunnen intussen niet naar hun werk en hebben in een aantal gevallen gebrek aan eerste levensbehoeften. Zij spreken van een ”collectieve straf”. iets dat onder de internationale wetgeving is verboden. Israel haalt daar gewoonlijk zijn schouders over op.

Dinsdag was er een tweede aanslag bij de nederzetting Shavei Shomron (in de buurt van Nablus). Er werd geschoten vanuit een passerende auto op een mars van kolonisten naar de Palestijnse plaats Sebastia. Eén Israeli kwam daarbij om, de sergeant Ido Brobach. De aanslag werd opgeëist door een groep die is opgericht door de 18-jarige Ibrahim Nabulsi die onlangs door het Israelische leger werd vermoord. de ”Lion’s Den” (de Leeuwenkuil). De groep riep op tot het houden van “een dag van woede”, waar iedereen aan zou moeten meedoen.