Palestijn (17) in Nablus en Palestijn (29) gedood in Jenin, plus ander nieuws

Israelische militairen die een gezelschap oude en nieuwe Knessetleden begeleidden bij een bezoek, woensdagmorgen vroeg, aan Jozefs tombe bij Nablus, hebben een 17-jarige jongen gedood en minsten 60 anderen verwond. De gedode jongen was Mahdi Mohammed Hamdallah Hashash uit het nabij gelegen Balata-kamp. Hij werd getroffen door een schot in de borst en overleed in het ziekenhuis. Het leger, dat niet altijd de feiten juist weergeeft, meldde echter dat hij omkwam toen er op hem geschoten werd en een explosief dat hij in zijn hand hield, ontplofte. Hij zou getroffen zijn door een scherf. Mahdi was lid van de Aqsa Brigades van al-Fatah.

Het leger was met groot materieel uitgerukt en zette alle wegen in het gebied af om een bezoek aan de begraafplaats van Jozef mogelijk te maken van enkele tientallen mensen die waren uitgenodigd door Yossi Dayan, het hoofd van de ”Regionale Raad” (van de kolonisten) van Shomron, zeg maar de noordelijke Westoever. De gewonden vielen toen enkele tientallen jongeren tegen het bezoek protesteerden en met stenen begonnen te gooien. Hoge militairen hadden bezwaar gemaakt tegen het bezoek van de door Yossi Dayan uitgenodigde ultra-rechtse volksvertegenwoordigers maar dat werd overruled door de commandant van de Divisie van de Westoever, brigade-generaal Avi Bluth. Bluth was tot 2019 de militaire secretaris van premier Netanyahu.

Later op de dag doodden militairen de 29-jarige Rifaat Ali Ayyaseh uit het dorp Sanour (ten zuiden van Jenin). Volgens het hoofd van de ambulancedienst van de Rode Halve Maan, Mahmoud Sa’adi, werd Ayyaseh in zijn been geschoten toen hij dicht bij de zogenoemde Apartheidsmuur stond. Hij werd vervolgens gearresteerd en meegenomen naar het militaire kamp Salem, maar later alsnog overgedragen aan de Rode Halve Maan. Kennelijk gebeurde dat te laat. Ayyaseh overleed namelijk daarna in een ziekenhuis in Jenin.

Woensdag werden bovendien in Beit Ummar vijf mensen neergeschoten die deelnamen aan een begrafenis. Jongeren kwamen in conflict met de bezetters toen die een begrafenisstoet van een vrouw aanvielen. Er werd geschoten met scherp en met zogenaamde rubberkogels. Vijf mensen werden naar een ziekenhuis vervoerd met kogelwonden.