Oost-Congo: M23-rebellen bedreigen miljoenenstad Goma

De gevechten tussen het Congolese leger en de M23-rebellen zijn de miljoenenstad Goma tot op slechts 20 kilometer genaderd. Eerder deze maand vielen de strategisch gelegen steden Minova en Masisi al in handen van de rebellengroep.

In verschillende berichten wordt de overwinning van de M23 in het cruciale knooppunt Sake geclaimd, al is er nog geen officiële bevestiging. Toch is het duidelijk dat de veiligheid en bevoorrading van Goma zwaar onder druk staan. Eerder deze maand kwamen immers ook al Minova en Masisi, twee strategische gelegen steden, in handen van M23-rebellen.

Volgens het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) zijn sinds het begin van het nieuwe jaar meer dan 178.000 mensen op de vlucht geslagen voor het escalerende geweld, waarbij M23 nooit eerder zoveel grondgebied heeft ingenomen.

– Uitgelichte afbeelding: By Lydie maliki – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126099404