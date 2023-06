Ongezonde mix van graspollen, hitte en hoge ozonconcentratie

De komende dagen wordt het heet met maximumtemperaturen rond de 30 graden Celsius. Daardoor stijgt de ozonconcentratie sterk. Hitte en slechte luchtkwaliteit zijn al niet goed voor de gezondheid maar met hoge graspollenconcentraties nemen gezondheidsrisico’s verder toe. De droogte kan de pollenproductie en de allergeniciteit verlagen en door de hitte zal het graspollenseizoen sneller voorbij zijn.

Het is volop zomer in Nederland. We koersen aan op de warmste juni ooit gemeten. Zodra de temperatuur boven de 25 °C komt verslechtert echter de luchtkwaliteit snel door sterk oplopende ozonconcentraties. Het nationale Luchtmeetnet verwacht dat de luchtkwaliteit deze dagen vanaf het middaguur slecht zal zijn, vooral in het zuiden en midden van het land. De combinatie van hittestress en slechte luchtkwaliteit geeft een verhoogd risico op de ontwikkeling en verergering van hart- en vaatziekten en problemen met de luchtwegen.