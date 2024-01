Northern Soulklassieker: Take me for a little while

Voor een beetje houvast voor de rubriek heb ik de Fab 40 van Radio London van deze week (ongeveer) van 1965 geraadpleegd. Ik vond hoog genoteerd dit nummer in deze versie die ik niet ken (heb ik het ooit gehoord toen?). Moeiteloos voor Northern Soul gesleten nu. Nee, het is niet het origineel. Dat een andere keer.

I’ve been trying

To make you love me

But everything I try

Just takes you further from me

You don’t love me no no

So you treat me cruel (baby I need you)

But no matter how you hurt me

I’ll always be a fool

If you don’t want me (forever)

If you don’t need me (forever)

And if you don’t love me (forever)

(Take me for a little while)

I’ve got to make you love me

(For a little while)

Just got to make you want me

I’ve got to stop it

[Verse 3] There should be a law (baby I need you)And no maatter howYou put me downI love you more

I feel so helpless (baby I need you)

And it ain’t funny (you know I need you)

‘Cause deep down inside I know

You’re never gonna love me

[Chorus] If you don’t want me (forever)If you don’t need me (forever)If you can not love me (forever)(Take me for a little while)I’ve got to make you love me(For a little while)I’ve got to make you want me

(Take me for a little while)

Baby, can’t you see

(Take me for a little while)

Yeah, yeah, uh huh

(Take me for a little while)

(Take me for a little while)

(Take me for a little while)

(Take me for a little while)

Stevie Lewis, 1965