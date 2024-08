Nieuwe details over beschuldigingen tegen Andrew Tate

Het DIICOT, een afdeling van de Roemeense politie die zich specifiek bezighoudt met de bestrijding van terrorisme en zware, georganiseerde misdaad, heeft een persbericht gepubliceerd over de arrestatie van Andrew Tate en zijn lieve broertje Tristan.

De Roemeense huizen van de broertjes werden woensdag doorzocht door de politie. Beiden worden verdacht van mensenhandel en seks met minderjarigen. Eerder werden Andrew en Tristan door het Roemeense OM al beschuldigd van verkrachting en het vormen van een criminele organisatie.

Uit het persbericht:

Ook werd vastgesteld dat een van de verdachten (een buitenlander) tussen 2014 en december 2021 door middel van misleiding (loverboymethode) en door misbruik te maken van de duidelijke kwetsbaarheid van een minderjarig slachtoffer (17 jaar, buitenlander), haar heeft vervoerd en ondergebracht op verschillende locaties in het Verenigd Koninkrijk en Roemenië, waar hij haar dwong seksuele handelingen te verrichten om pornografisch materiaal te produceren en te verspreiden op verschillende websites. De criminele activiteit resulteerde in materiële voordelen ter waarde van meer dan 1,5 miljoen USD, die de verdachte zich volledig toe-eigende.

Hij werd ook beschuldigd van het herhaaldelijk hebben van geslachtsgemeenschap en seksuele handelingen met een 15-jarig minderjarig slachtoffer sinds december 2020.

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Tate is een held in extreemrechtse kringen. Nigel Farage sprak bewonderend over ‘een voorbeeld voor jonge mannen’en ook Baudet heeft zich in het recente verleden lovend uitgelaten over Andrew Tate. Opmerkelijk, want Tate heeft nooit een geheim gemaakt van zijn opvattingen over vrouwen: “I’m a realist and when you’re a realist, you’re sexist. There’s no way you can be rooted in reality and not be sexist.” En dat was dan nog één van zijn meer genuanceerde opmerkingen.

Tate is van alle sociale media geschopt, met één uitzondering. Die uitzondering is – je raadt het al – Elon Musk’s Twitter.

Uitgelichte afbeelding: y Anything Goes With James English – https://www.youtube.com/watch?v=fhUi1htVeJc (~7:21)License shown in archived video. Archived 2022-07-30 at the Wayback Machine, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122052081