Niet namens mij (meermalen)

In mijn naam wordt Gaza gebombardeerd? Nou nee. Namens mij. Eventueel, het is minder schabouwelijk Nederlands maar het blijft vreemd (het is tenminste geen leenengels): Uit mijn naam wordt Gaza gebombardeerd.

O, en troost u, noch namens mij, noch uit mijn naam. Maar zo’n opzichtige actie “Niet in mijn naam” is ook niet namens mij. Het geweld van Israël is wel degelijk actie tegen een statelijk optredende terroristenclub, die op 7 oktober 2023 honderden mensen in Israël heeft vermoord en ook honderden heeft ontvoerd. Hamas kan de ontvoerden, “gijzelaars” genoemd – wat is de eis? – vrijlaten om Israël van een zoniet DE reden te ontdoen om huis te houden in Gaza. Maar het kweken van martelaren is meer in het straatje van Hamas.

Niet namens mij. In West-Papoea wordt steenkool, koper, goud en olie “gewonnen” door Nederlandse “bedrijven”. Gesteund door de beroemde subsidies op fossiele grondstoffen. Niet namens mij.

Niet namens mij. In Soedan draait het uitroeien van de Fur en andere volkeren om landbezit – de gangbare reden om oorlog te voeren – en bijvoorbeeld om goud. Niet namens mij.

Niet namens mij. De aanhoudende moordpartij in wat honend de Democratische Republiek Congo wordt genoemd draait om koper, lithium, goud ook weer en allerlei andere mineralen. U denkt dat daar geen Nederlandse afnemers voor zijn? Als ik zeg “laat u nakijken” zal er wel weer gehuil over validisme opsteken. Maar: niet namens mij.

Wat valt op bij het opsommen van drie landen waar wel degelijk genocide plaatsvindt? Niet alleen: No Jews, no news, het rijmt in het Engels handig. Voorzover er echt gedachten zitten achter de leuze “Niet in mijn naam” is er misschien eens reden tot nadenken waarom die aandacht voor Israël zachtgezegd nogal groter is dan voor die andere landen waar zeker genocide plaatsvindt. En kom mij niet aan met (goh, Engels) whatboutism voor wat ooit vanuit de rechterzijde selectieve verontwaardiging heette.

Ik weet vrij zeker wat de andere reden is.

