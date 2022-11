Niet Baudet, maar Gideon van Meijeren topattractie bij FVD-congres

Niet Thierry Baudet, maar Gideon van Meijeren was de topattractie bij het congres van FVD afgelopen zaterdag in Zaandam. Van Meijeren werd door de bezoekers met een donderend applaus ontvangen, het applaus voor Baudet daarentegen klonk nogal plichtmatig.

De jaren ’30 herleven vandaag in Zaandam. Niet Thierry Baudet maar Gideon van Meijeren blijkt de duizenden mensen op de been te hebben gekregen voor het #fvdcongres De zaal raakt helemaal in extase van Gideon van Meijeren. #fvd pic.twitter.com/kPia93gJz5 — dr. Marina (@mmeeuw) November 26, 2022



De sfeer bij het congres was ook heel anders dan in de goede oude tijd. Na afloop dansten de bezoekers de polonaise, iets dat drie jaar geleden nog volstrekt ondenkbaar was. De polonaise was voor plebs als Eerdmans, Thierry zélf hield het bij Brahms en Beethoven.

Of Baudet Van Meijeren zijn sterstatus in dank afneemt? FVD-watcher Chris Aalberts merkte op dat Van Meijeren’s speech nergens door FVD gedeeld wordt. In het verslag van het congres op de site van FVD wordt Van Meijeren niet eens genoemd. Het roept herinneringen op aan de gloriedagen van Stalin, die er ook een handje van had de geschiedenis te herschrijven:

Dat de sfeer ‘volkser’ (in negatieve zin) wordt, heeft Baudet volledig aan zichzelf te wijten. De oorspronkelijke achterban is inmiddels vrijwel volledig afgehaakt en vervangen door hardcore wappies. Die lopen niet weg met Brahms, maar met Frans Bauer en André Hazes. You get what you pay for.

