Nederlandstalige klassieker du jour: Jimmy

De bekendste song van Hoe sterk is de eenzame fietser, het comeback album van Boudewijn de Groot uit 1973. De openingsregel Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant zou weleens de meest geciteerde regel uit de Nederlandstalige popmuziek kunnen zijn.

De Groot was eind jaren ’60 zijn sterrenstatus en de bijbehorende druk een beetje beu. Na een paar jaar pauze begon het toch weer te kriebelen en nam de Groot weer contact op met zijn vaste tekstschrijver Lennaert Nijgh, die een hernieuwde samenwerking ook wel zag zitten. De tekst van Jimmy werd echter niet geschreven door Nijgh, maar door De Groot’s zwager Ruud Engelander. De Groot had aanvankelijk wat moeite met de tekst omdat Engelander een veel vrijer metrum (de combinatie van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen in een vers) hanteerde dan Nijgh. Na wat experimenteren loste hij het probleem op door de melodie te baseren op Meet Mr. Callaghan van Eric Spear en de brug op Walk on the wild side van Lou Reed.

De titel verwijst naar De Groot’s destijds één jaar oude zoontje Jim. Boudewijn en Jim staan beiden op de iconische hoes van het album.

Uitgelichte afbeelding: Door Hans Peters voor Anefo – GaHetNa (Nationaal Archief NL), CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50497986