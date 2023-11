Nasrallah: Wie een regionale oorlog wil voorkomen moet snel de agressie stoppen

Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah, heeft vrijdag eindelijk zijn stilzwijgen over de situatie in Gaza doorbroken. In een rede voor de tv zei hij dat de strijd zich intussen heeft verbreid naar meerdere fronten. En hij gaf met name de Amerikanen de waarschuwing dat ”wie een regionale oorlog wil voorkomen snel de agressie zal moeten stoppen”. Hij maakte echter geen aanstalten meer een aanvallende houding aan te nemen.

Nasrallah noemde de operatie ”Vloedgolf al-Aqsa” een 100 procent Palestijnse operatie qua besluitvorming en uitvoering waar Hezbollah niet bij betrokken was geweest. De operatie was puur Palestijns. Zij was nodig om de Palestijnse zaak weer opnieuw als één van de belangrijke kwesties in de wereld te presenteren. Duizenden Palestijnen zaten jarenlang gevangen in gevangenissen van de bezetting en niemand deed iets. Ook de schendingen van (de moskee) van al-Aqsa waren ongekend in de moderne geschiedenis. De absolute geheimhouding had het briljante succes van de operatie verzekerd. Hij stelde dat de Aqsa Overstroming een volledig Palestijnse strijd was die niets met andere regionale dossiers van doen had. Het doel was Hamas te laten winnen, wat een overwinning zou zijn voor het Palestijnse volk en alle landen in de regio. De operatie zal gevolgen hebben voor de toekomst van de Israelische entiteit. De vijand had hoge doelen gesteld die zij niet zal kunnen bereiken, namelijk het elimineren van Hamas en was nu ”zwakker dan een spinnenweb”. Verder wees hij erop dat de Israeli’s bij hun herovering van de nederzettingen en dorpen die door Hamas waren ingenomen bloedbaden had veroorzaakt. ”De wereld zal ontdekken” dat de meeste van de burgers die door Hamas zouden zijn gedood in werkelijkheid door Israel werden gedood.

Wat betreft de situatie aan het Libanese front zei hij dat wat daar gebeurt in geen geval beperkt zal zijn. We zijn in oorlog sinds 8 oktober en de strijd is anders dan in andere veldslagen. Onze operaties zijn gericht op vijandelijke voortuigen, soldaten en uitrustingen. Hezbollah had al 57 man verloren – naast de verliezen van de Qassam en Quds Brigades – en de kans bestaat dat dit front in een alomvattende oorlog terecht komt. De vijand houdt daar rekening mee. Wat Hezbollah betrof zijn alle opties open. Hezbollah is volledig voorbereid.