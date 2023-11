Mogelijk vandaag nog overeenkomst tussen Israël en Hamas over tijdelijk staakt-het-vuren

Politico meldt dat Israël en Hamas een deal gesloten hebben. In ruil voor een staakt-het-vuren van vier of vijf dagen zal Hamas 50 gijzelaars vrijlaten.

Een dergelijke deal is al vaker aangekondigd, maar volgens Politico hebben officiële (maar niet bij name genoemde) Amerikaanse bronnen de overeenkomst bevestigd. Die bronnen benadrukken overigens dat de overeenkomst nog niet rond is. De zaak zou op het laatste moment nog kunnen klappen.

Netanyahu wil eigenlijk geen staakt-het-vuren, maar lijkt nu toch te bezwijken voor Amerikaanse druk. Ook in Israël zélf wordt flink druk uitgeoefend, met name door familie en vrienden van de gijzelaars.

Volgens Haaretz komt het Israëlische kabinet vanavond om 19.00 uur (Nederlandse tijd) bijeen om de deal te bespreken.

