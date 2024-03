Matthäus Passion, Concertgebouworkest, 2012

Iván Fischer – conductor Mark Padmore – Evangelist Peter Harvey – Christus María Espada – soprano Renate Arends – soprano Ingeborg Danz – mezzo-soprano Barbara Kozelj – mezzo-soprano David Fischer – tenor Peter Gijsbertsen – tenor Henk Neven – bass National Children’s Choir Netherlands Radio Choir

Part 1 0:00 1. Komm, ihr Töchter (Chorus) 8:00 2. Da Jesu diese Rede (Recitative) 8:40 3. Herzlieber Jesu (Chorale) 9:23 4a. Da versammleten (Recitative) 9:52 4b. Ja nicht auf das Fest (Chorus) 10:10 4c. Da nun Jesus war zu Bethanien (Recitative) 10:48 4d. Wozu dienet dieser Unrat? (Chorus) 11:16 4e. Da das Jesus merkete (Recitative) 12:40 5. Du lieber Heiland du (Arioso) 13:29 6. Buss un Reu (Aria) 17:34 7. Da ging hin der Zwölfen einer (Recitative) 18:11 8. Blute nur (Aria) 22:16 9a. Aber am ergste Tage (Recitative) 22:30 9b. Wo willst du (Chorus) 22:52 9c. Er sprach (Recitative) 24:10 9d.Und sie wurden sehr Betrübt 24:21 9e. Herr, bin ich’s? (Chorus) 24:35 10. Ich bin’s (Chorale) 25:22 11. Er antwortete (Recitative) 28:18 12. Wiewohl mein Herz (Arioso) 29:24 13. Ich will dir mein Herze schenken (Aria) 32:46 14. Und da sie (Recitative) 33:47 15. Erkenne mich, mein Hüter (Chorale) 35:49 16. Petrus aber (Recitative) 35:55 17. Ich will hier bei dich stehen (Chorale) 37:01 18. Da kamm Jesus (Recitative) 38:40 19. O Schmerz (Arioso) 40:23 20. Ich will bei meinem Jesu wachen (Aria) 45:16 21. Und ging hin (Recitative) 45:58 22. Der Heiland fällt (Arioso) 46:49 23. Gerne will ich mich bequemen (Aria) 50:49 24. Und er kam (Recitative) 52:07 25. Was mein Gott will (Chorale) 53:15 26. Und er kam (Recitative) 56:02 27a. So ist mein Jesus nun gefangen (Aria) 59:46 27b.Sind Blitze, sind Donner (Chorus) 1:01:00 28. Und siehe (Recitative) 1:03:12 29. O Mensch, bewein (Chorale)

Part 2 1:10:24 30. Ach! Nun ist mein Jesus hin (Aria) 1:14:24 31. Die aberJesum (Recitative) 1:15:28 32. Mir hat die Welt (Chorale) 1:16:16 33. Und wiewohl (Recitative) 1:17:17 34. Mein Jesus schweigt (Arioso) 1:18:48 35. Geduld! (Aria) 1:22:29 36a. Und der Hohepriester (Recitative) 1:23:44 36b. Er is des Totes schuldig (Chorus) 1:23:57 36c. Da speieten (Recitative) 1:24:13 36d. Weissage uns (Chorus) 1:24:34 37. Wer hat dich so geschlagen (Chorale) 1:25:31 38a. Petrus aber (Recitative) 1:26:35 38b. Wahrlich, du bist (Chorus) 1:26:47 38c. Da hub er an (Recitative) 1:28:06 39. Erbarme dich (Aria) 1:34:33 40. Bin ich gleich (Chorale) 1:35:39 41a. Des Morgens (Recitative) 1:36:43 41b. Was gehet uns das an? (Chorus) 1:36:22 41c. Und er warf (Recitative) 1:37:38 42. Gebt mir meinem Jesum wieder! (Aria) 1:40:31 43. Sie hielten aber (Recitative) 1:42:44 44. Befiehl due deine Wege (Chorale) 1:43:51 45a. Auf das Fest (Recitative) 1:45:58 45b. Lass ihn kreuzigen (Chorus) 1:46:20 46. Wie wunderbarlich (Chorale) 1:47:11 47. Der Landpfleger (Recitative) 1:47:31 48. Er hat uns allen wohlgetan (Arioso) 1:48:33 49. Aus Liebe (Aria) 1:53:18 50a. Sie schrieen aber (Recitative) 1:53:22 50b. Lass ihn kreuzigen (Chorus) 1:53:43 50c. Da aber Pilatus (Recitative) 1:54:17 50d. Sein Blut komme über uns (Chorus) 1:55:00 50e. Da gab er (Recitative) 1:55:22 51. Erbarm es Gott! (Arioso) 1:56:20 52. Können Tränen meiner Wangen (Aria) 2:02:54 53a. Da nahmen (Recitative) 2:03:37 53b. Gegrüsset seist du (Chorus) 2:04:05 54. O Haupt voll Blut und Wunden (Chorale) 2:06:10 55. Und da sie (Recitative) 2:07:19 56. Ja freilich (Arioso) 2:07:52 57. Komm, süsses Kreuz (Aria) 2:14:02 58a. Und da sie (Recitative) 2:16:03 58b. Der du den Tempel (Chorus) 2:16:34 58c. Desgleichen auch (Recitative) 2:16:44 58d. Andern hat er (Chorus) 2:17:38 58e. Desgleichen schmäheten (Recitative) 2:17:51 59. Ach Golgatha (Arioso) 2:19:05 60. Sehet, Jesus hat die Hand (Aria) 2:22:10 61. Und von der sechsten (Recitative) 2:24:32 62. Wenn ich einmal (Chorale) 2:25:49 63. Und siehe da (Recitative) 2:28:30 64. Am Abend (Arioso) 2:30:16 65. Mache dich, mein Herze, rein (Aria) 2:36:18 66. Und Joseph (Recitative) 2:39:05 67. Nun ist der Herr (Recitative) 2:41:40 68. Wir setzen uns mit Tränen nieder (Chorus)

