Luchtvervuiling nu hoofdverdachte voor verdwijnende bijen

De teloorgang van bijen en andere nuttige insecten heeft te maken met vervuilende stoffen in de lucht, stelt onderzoek in Nature. De vervuiling hindert de capaciteit van de dieren om voedsel te zoeken.

De populaties van bijen en andere nuttige insecten gaan er sterk op achteruit, en wetenschappers zijn al jaren op zoek naar de oorzaken, gaande van gsm-straling tot klimaatverandering of plagen als de varroa-mijt.

Maar onderzoekers van de Universiteit van Reading zien in luchtvervuiling nu de hoofdschuldige, na analyse van 120 studies over 40 soorten nuttige insecten in 19 landen. Daaruit blijkt dat ze tot 39 procent minder goed kunnen foerageren bij hoge concentraties van sommige vervuilende stoffen. De conclusies zijn te lezen in Nature Communications.

– Lees verder bij de bron, IPS