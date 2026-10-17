Krakers in aantocht

Dit najaar is een opvallende trekbeweging van notenkrakers op gang gekomen. Op verschillende plekken in ons land zijn de afgelopen tijd al exemplaren gezien. Dat is bijzonder, want deze kraaiachtigen broeden én overwinteren normaal gesproken buiten Nederland. Waarschijnlijk volgen er de komende weken nog meer.

De notenkrakers die nu in Nederland te zien zijn, maken deel uit van een grote trekbeweging vanuit het noorden en oosten van Europa. Op sommige plekken in Polen zijn eind september in een week tijd ruim 1500 overvliegende notenkrakers geteld. Dat is opmerkelijk veel; doorgaans zien waarnemers daar maar enkele exemplaren per jaar. Waarom trekken ze zo massaal?

Notenkrakers verlaten hun leefgebied wanneer er te weinig voedsel is en leggen dan honderden kilometers af. De soort leeft vooral van de zaden van de den. Zo’n massale uittocht volgt meestal op een aantal jaren waarin die bomen veel zaden produceren, waardoor de populatie groeit. Volgt daarop een jaar met weinig zaden, dan is er niet genoeg voedsel voor al die vogels en moeten grote aantallen vogels uitwijken naar gebieden waar wel voldoende te eten is.

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– Uitgelichte afbeelding: Door bbartlomiej – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92878041