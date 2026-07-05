Klimaat doet meer soorten uitsterven in gematigde zones dan in de tropen

De klimaatopwarming treft lang niet alleen soorten in tropische regio’s, blijkt uit grootschalig onderzoek. In gematigde gebieden verdwijnen ook al volop dier- en plantensoorten omdat het te warm wordt.

Stel je voor dat je vijftien jaar na je eerste bezoek terugkeert naar je favoriete wandelpad en ontdekt dat veel van de planten en dieren er verdwenen zijn. Die “lokale uitstervingen” – ze komen mogelijk wel nog elders voor – zijn een van de duidelijkste tekenen dat de klimaatverandering ecosystemen al aan het veranderen is.

Onderzoekers van de Universiteit van Arizona hebben het fenomeen onderzocht bij meer dan vijfduizend planten- en diersoorten van over de hele wereld. Het onderzoek gaat uit van herhaalde onderzoeken op bijna veertigduizend locaties overal ter wereld, onder meer bij insecten, vissen en vogels, amfibieën en zoogdieren. Ook bijna drieduizend plantensoorten werden onderzocht.

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– Uitgelichte afbeelding: Door Photo by Laitche, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46048774