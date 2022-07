Katoen van dwangarbeid Oeigoeren wordt verwerkt in grote merken

Laundering Cotton (Het witwassen van katoen: Hoe katoen uit Xinjiang (Oost-Turkestan) in de internationale toevoerlijnen onzichtbaar wordt gemaakt) is een onderzoek naar hoe in dwangarbeid geproduceerde katoen en katoenen goederen uit het Oeigoer-gebied hun weg vinden in internationale aanvoerlijnen. Op basis van gegevens van de internationale handel en douane concluderen wij dat terwijl katoen uit Xinjiang geassocieerd wordt met schending van mensenrechten en als hoog risico voor internationale merken wordt gezien, de katoenindustrie van China intussen geprofiteerd heeft van een exportstrategie die de herkomst van de katoen uit het Oeigoergebied verduistert.

Het rapport van de universiteit van Sheffield Hallam.

Maar hierover hier en hier.