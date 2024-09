Kabinet negeert achteruitgang natuur

Provincies hoeven van het nieuwe kabinet niet verder met de huidige programma’s om de natuur te herstellen en het stikstofprobleem aan te pakken. Dit melden bronnen aan het NOS. Ook zou het kabinet Schoof stoppen met het zogeheten Nationaal Programma Landelijk Gebied.

“Nergens in Europa gaat het zo slecht met natuur als in Nederland, maar de ernst hiervan lijkt niet door te dringen tot dit nieuwe kabinet”, stelt Vogelbescherming.

De uitdagingen zijn groot in Nederland als het gaat om de gevolgen van de opwarming van de aarde op te vangen en de beroerde waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast moet het gevecht om de schaarse ruimte in goede banen worden geleid en hebben we de stikstofcrisis. Niet alleen voor boeren en woningzoekenden, maar ook voor natuur en vogels staat er veel op het spel. Het leefgebied van vooral boerenlandvogels zoals de grutto, de veldleeuwerik en de patrijs staat al lange tijd zwaar onder druk.

– Uitgelichte afbeelding: Door © Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3888100