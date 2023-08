Je kunt niet meer thuiskomen #NorthernSoul

Hoog in de Fab Forty in de laatste dagen (dus van 1967, laat u niet foppen door de tekst bij dit filmpje van de Duitse Beatclub), maar obscuur genoeg gebleven in de mainstream om voor Northern Soul door te kunnen gaan.



You can’t come home again (if you leave me now)

(Proby was in de mainstream in de ban gedaan nadat hij op het podium uit zijn broek gescheurd was, januari 1965. Maar ja, er waren zeezenders, tot 1968).



That’s the tune, ook 1967

Dit is een cover van een andere “witte” Northern Soulplaat, die aan alle vereisten voldoet.



The Vogues, 1966

– Uitgelichte afbeelding: By Manja Dolan Mousymouth – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10504203