Beroepswappie Jan Huzen roept op tot het intimideren van mensen in een azc

Veroordeelde opruier en beroepswappie Jan Huzen roept zijn aanhang op mensen in een azc lastig te vallen. Volgens Huzen gaat Nederland ‘kapot door hun aanwezigheid’, vandaar.

Blijkbaar leven we in Nederland inmiddels als ratten. Dat Nederland één van de gelukkigste en welvarendste landen ter wereld is, is Jan even ontgaan.

Huzen is eerder al veroordeeld wegens opruiing en smaad. Tijd om dat nog een keertje te doen, maar dit keer niet gekoppeld aan een slappe werkstraf. Types als Huzen zijn daar niet van onder de indruk. Een tijdje achter de tralies in een penitentiaire inrichting lijkt me passender.

Uitgelichte afbeelding: Duitse wappies – Photo by Markus Spiske on Unsplash