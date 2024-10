Van BlueSky:

De uitdaging is om 20 albumhoezen te kiezen die je sterk hebben beïnvloed. Een platenhoes per dag, gedurende 20 dagen. Geen uitleg, geen beoordelingen. Alleen covers. Hoes 9: Jacmelina – Te causissi.

Ik heb een optreden van de zangeres mogen meemaken tijdens de Journées Libertaires aan de universiteit van Montpellier, maar er werd volop door haar heen gepraat en gerookt. Ik heb geërgerd over die schandelijke behandeling van een Occitaanse zangeres-kameraad bij het Occitaanse stalletje bij het optreden deze lp gekocht. Dat was 1980, de lp is uit 1975.

Het nummer van de titel is alleen ofwel als deel van het hele album op YT te vinden, of als beginpunt van een selectie waarin de zangeres de tekst gesproken in het Frans weergeeft.

“Ik kies jou”, ik voelde mij blij bij dit nummer en wist wie ik had gekozen. Maar het was niet (meer) wederzijds. En met Jacmelina is het ook slecht afgelopen: aangereden, gewond, bloedtransfusie met besmet bloed. Ocherm.

Ik heb vier vouwen in een zakdoek gemaakt, heb de deur van mijn lege huis gesloten en de sleutel in de beek gegooid…



Ai plegadas quatre pelhas

De Occitaanse conditie.