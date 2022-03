Israelische soldaten hebben dinsdag een derde Palestijn doodgeschoten

Israelische soldaten hebben dinsdag nog een derde Palestijn doodgeschoten. Het was de 19-jarige student Ammar Shafiq Abu Afifa uit het vluchtelingenkamp al-Arroub. Hij werd neergeschoten bij de ingang van het dorp Beit Fajjar ten zuiden van Bethlehem. Eerder werden in de nacht van maandag op dinsdag in Jenin twee andere Palestijnen doorgeschoten.

De toedracht van wat bij Beit Fajjar gebeurde is onduidelijk volgens de krant Times of Israel.

De versie van het leger was dat op veiligheidscamera’s te zien was dat twee mannen een uitzichtpunt in de buurt van de nederzetting Migdal Oz naderden. Twee soldaten werden op hen afgestuurd waarna de Palestijnen vluchtten. Daarna waren de ”opening fire” procedures gehanteerd: roepen dat ze moeten blijven staan, in de lucht schieten en daarna gericht schieten als de soldaten zich bedreigd voelden.

Haaretz meldt dat Abu Afifa met een ander samen het uitzichtpunt naderde en dat daar een aantal Israeli’s zat. Daaronder waren twee militairen die ”de identiteit” van de Palestijnen wilden vaststellen,maar die vluchtten en vervolgens hadden de soldaten eerst in de lucht gevuurd en daarna gericht.

Op twitter kwam nog een andere lezing voorbij: de twee soldaten zouden een hinderlaag hebben gelegd waar de twee Palestijnen in liepen die vervolgens geschrokken vluchtten.

De waarheid zal waarschijnlijk nooit bekend worden. Het was maar een Palestijn, dus wordt de toedracht niet onderzocht.