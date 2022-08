Israelische leger doet inval bij zeven mensenrechten- en civiele hulporganisaties

Het Israelische leger heeft donderdagmorgen in alle vroegte in een verdere escalatie van het conflict met zeven Palestijnse mensenrechten- of civiele hulporganisaties hun kantoren bestormd en heeft orders achtergelaten dat ze gesloten zijn. Er werd apparatuur in beslag genomen evenals papieren en andere bescheiden.Vervolgens werden de deuren dichtgelast en afgesloten met metalen platen.

De zeven organisaties waren de mensenrechten- en civiele organisaties Al-Haq en Addameer, Defense for Children International – Palestine, het Bisan Centrum voor Onderzoek en Ontwikkeling, de Union of Agricultural Work Committees, de Union of Health Work Committees en de Unie van Palestijnse Vrouwen. Zes van de zeven organisaties werden eerder door minister Gantz van Defensie tot ”terroristische organisaties” verklaard. Zij zouden banden hebben of mantelorganisaties zijn van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP).

De beschuldigingen van Gantz werden in twee rapporten uiteen gezet. De Europese Unie liet eerder dit jaar weten dat geen van deze rapporten de beschuldigingen voldoende duidelijk had gemaakt, zodat de EU haar subsidies aan de organisaties zou voortzetten (al had Nederland op de volstrekt idiote grond dat veel medewerkers van de Union of Agricultural Work Committees op enigerlei wijze persoonlijke banden of sympathie hadden gehad voor de PFLP wel een deel van de subsidie opgeschort). Er was verder kritiek van de Verenigde Naties en van internationale mensenrechtenorganisaties.

De directeur van al-Haq, Sawarin Jabarin, verklaarde dat zodra de militairen waren vertrokken buren en anderen het kantoor weer hadden opengemaakt. Hij voegde eraan toe dat de medewerkers binnen waren en weer aan het werk waren gegaan. ”We vragen geen permissie aan een militaire of politieke official. We geloven in de internationale wetten,” zei hij De diverse organisaties gaven intussen een gezamenlijke verklaring uit waarin ze herhaalden dat de Europese Unie hen onschuldig had bevonden, maar dat Israel doorging met het vervolgen van mensenrechtenactivisten met de bedoeling hun kritiek te stoppen. ”Die poging wordt geleid door een minister van Defensie die wordt verdacht van oorlogsmisdaden en die optreedt aan het hoofd van een misdadige organisatie in een poging om diegenen te bedreigen die tegen hem zouden kunnen getuigen”.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Abu’s blog