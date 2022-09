Israeli’s schieten weer twee Palestijnen dood en gespannen sfeer bij al-Aqsa

Israelische militairen hebben zaterdag en zondag weer twee Palestijnen gedood bij twee verschillende gelegenheden. Zaterdag werd een Palestijn doodgeschoten in het dorp Jit, ten westen van Nablus, die een verkeersongeluk had veroorzaakt. Zondagmorgen vroeg werd bij een inval in Nablus een jonge Palestijn doodgeschoten, terwijl er drie gewond in een ziekenhuis belandden.

De man die in Jit werd gedood was de 36-jarige Mohammed Ali Abu Kafia uit Bayt Izja (ten noordwesten van Jeruzalem) die op weg nr.60 reed toen hij de macht over het stuur verloor en op een politie-auto botste. Zijn neef, Ramadan, vertelde dat er meerdere politiemannen op afkwamen die in plaats van hem te helpen het vuur openden en hem doodschoten. Volgens de krant Haaretz wilde Abu Kafia een ”car ramming” uitvoeren en schoot een agent hem dood toen hij gas gaf en wilde inrijden op andere agenten bij de ”outpost” (niet erkende nederzetting) Havat Gilad. Neef Ramadan vertelde dat Abu Kafia vader van drie kinderen was en onderwijzer in het dorp Bit Nabala, ook in de buurt van Jeruzalem. De manier waarop hij werd gedood lijkt als twee druppels water op een incident van een dag eerder, waarbij een ongeïdentificeerde man werd neergeschoten na een ongeluk in Huwwara en werd meegenomen door de politie.

Zondagochtend in alle vroegte werd bij een inval in Nablus Sa’ed al-Kuni doodgeschoten, door een Israelische undercover eenheid. Sa’ed was achter in de 20. Tenminste drie mensen raakten gewond, twee anderen werden gearresteerd.

Het terrein van al-Aqsa heeft, in verband met het Joodse Nieuwjaar dat vanavond begint, te kampen met grote hoeveelheden kolonisten die er onder politiebewaking rondlopen en volgens de Palestijnen ook gebeden opzeggen (iets wat volgens afspraken met de Jordaniërs niet is toegestaan). De Palestijnen hebben gewaarschuwd dat het het aantal nog zal toenemen met de komende feestdagen van Jom Kippur en Sukot. Israel heeft uit voorzorg in de afgelopen dagen alvast de imam van al-Aqsa geïntimideerd en een aantal leden van de Murabitoun (vrijwillige ”wachters” van de Aqsa moskee) een verbod opgelegd zich de komende tijd in het gebied te vertonen. In Hebron vielen de preventieve maatregelen zoals gewoonlijk nog iets scherper uit: daar werd de hele Ibrahimi moskee voor 24 uur voor Palestijnen gesloten. Gewoonlijk gaan in deze tijd ook alle overgangen van de Westoever naar Israel enige tijd dicht.