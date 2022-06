Israeli’s schieten jonge journaliste dood

Israelische militairen hebben ditmaal een knappe jonge vrouw doodgeschoten in het Arroud-kamp ten noorden van Hebron. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid zei dat ze woensdagmorgen het vuur hadden geopend op Ghofran Warasnah (31) die daarbij in de borst was geraakt. Vervolgens hielden ze – volgens een hardnekkige Israelische gewoonte – 20 minuten de ambulance tegen die haar wilde ophalen om naar een ziekenhuis te brengen. Toen dat uiteindelijk toch gebeurde en ze werd afgeleverd in het Ahli-hospitaal was het te laat. Ze overleed kort na aankomst. Medici verklaarden dat de kogel langs haar ribben was gegaan en haar lichaam had verlaten aan de rechterzijde, via haar rechteroksel.

Ghofran, die woonde in het dorp al-Shuyukh had een Bachelor in media van de universiteit van Hebron. Ze werkte als journaliste. Ze had onlangs een straf uitgezeten van drie maanden in een Israelische gevangenis, En, o ja, volgens de krant Haaretz liep ze op een soldaat af met een mes.

Gelooft u dat?

– Uitgelichte afbeelding naar Abu’s blog