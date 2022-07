Israeli’s doden twee leden van de Martelaren van al-Aqsa

Bij een actie van de Israelische ”anti terrorisme eenheid” van de Grenspolitie, Yamam, in Nablus zijn zaterdagavond twee Palestijnen gedood en 12 gewond. Een van de gewonden verkeert in ernstige toestand, hij is in het hoofd getroffen door een kogel. Volgens de Rode Halve Maan, het Palestijnse equivalent van het Rode Kruis,waren er overigens 19 gewonden.

De twee gedode mannen waren Mohammed Bashar Azizi (25) en Abderrahman Jamal Sobh (28). Ze waren allebei lid van de Martelaren van al-Aqsa, de militie van al-Fatah, zo deelde deze organisatie mee. Het Palestijnse persbureau Wafa meldde dat de Israelische militairen een huis in Nablus omringden alvorens zij het bestookten met geweervuur en met explosieven waarbij de twee mannen werden gedood. Volgens de Israelische politie hadden de mannen zich in het huis gebarricadeerd en kwamen er nog meer bij tijdens het gevecht.

De eigenlijke bedoeling van de actie van Yamam was de arrestatie van een man die werd verdacht van het beschieten van Israeli’s, verleden maand, tijdens een bezoek aan de vlakbij Nablus gelegen Tombe van Jozef. Die arrestatie mislukte overigens door het vuurgevecht. Niemand van de leden van Yamam werd daarbij gewond. Het huis in de antieke wijk Yasmina raakte ernstig beschadigd.

De twee dode mannen werden zondag door duizenden begraven. In Nablus gold een algemene staking van een dag.

