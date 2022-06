Israel stevent weer af op verkiezingen, Bennett en Lapid besluiten de Knesset te ontbinden

En jawel, Israel stevent af de vijfde verkiezingen in drieëneenhalf jaar. Naftali Bennett en Yair Lapid hebben dat maandagmiddag in de Knesset bekendgemaakt, nadat duidelijk was geworden dat de regering geen mogelijkheden meer kon vinden om de coalitie op te peppen sinds verschillende parlementsleden om verschillende redenen de afgelopen weken hadden afgehaakt. Wat de doorslag had gegeven was een gesprek, deze middag, met de advocaat generaal, Gali Baharav-Miara, waarin duidelijk was geworden dat er geen enkele manier was om de verlenging te bewerkstelligen van de wet die twee gescheiden rechtssystemen overeind houdt op de Westoever, één Israelisch voor de kolonisten en een ander, bezettingsrecht voor de Palestijnen. Normaal was dat eens in de vijf jaar een hamerstuk geweest, nu werd het door rechts en ultra-rechts tegengehouden.

Volgens een voorstel van Bennett en Lapid zal er volgende week over de onbinding van het parlement worden gestemd. Als het voorstel het haalt zullen de verkiezingen in het najaar plaatsvinden. Lapid zal dan de een ‘caretaker’ premier zijn,terwijl hij ook tegelijkertijd minister van Buitenlandse Zaken zal blijven. Bennett zal de rol op zich nemen van ”alternatieve” premier, hoewel er mensen in zijn omgeving zijn die zeggen dat hij zich wil terugtrekken uit de politiek. Bijkomend voordeel is, als de ontbinding van de Knesset er doorkomt, dat de wet betreffende de twee wetssystemen op de Westoever dan automatisch wordt verlengd.

In een emotioneel betoog zei Bennett dat hij ”elke steen had bewogen” om de regering te redden. Hij gaf de schuld aan de onwaarschijnlijke politisering van het moment. We deden het juiste, zei hij. Ook betuigde hij zijn dank voor zijn partnerschap met Lapid. En hij zou op elke mogelijke manier zorgen dat diens premierschap een succes zou worden. Lapid in zijn speech betoogde dat ”we niet de krachten van de duisternis ons van binnenuit kunnen laten vernietigen”. Ook hij bedankte Bennett voor de samenwerking.

In kringen van de coalitie was er verbazing, omdat ze niet vantevoren op de hoogte waren gesteld. Minister Gantz van Defensie was de eerste die reageerde. Hij zei dat de regering een goede job had geklaard. Minister Sa’ar was de volgende die zei dat het er bij de verkiezingen om zou gaan Benjamin Netanyahu tegen te houden. Nitzan Horowitz van Meretz noemde regering ‘historisch” en zei dat zij de democratie had gered. En Mansour Abbas van de Verenigde Arabische Lijst die als enige Arabische partij aan de regering had deelgenomen, zei dat hij graag aan een volgende regering wil meedoen en dan invloed wil hebben.

Benjamin Netanjahu stuurde intussen een juichende video via de sociale media de wereld in, waarin hij beloofde een ”regering van nationale eenheid te zullen oprichten die de nationale trots zou terugbrengen. Het was duidelijk dat de deze regering, de grootste mislukking in de Israelische geschiedenis, aan het einde van de weg zat. Een regering die steunde op supporters van terreur, die de persoonlijke veiligheid van de burgers van Israel verwaarloosde. en die de kosten van levensonderhoud tot nieuwe hoogten had opgejaagd”. En de voorzitter van Religieus Zionisme, Bezalel Smotrich, zei: “Israel leeft. Geen verdeeldheid meer. Spoedig zullen met Gods hulp Joodse eenheid, zionisme en waar patriottisme Israel leiden.”

De val van de regering werd al in april ingeleid, toen Knessetlid Idit Silman van Yamin opstapte. Vervolgens stapte in mei Rinawi Zoabi van Meretz op omdat ze niet voor een verlenging van de ”wet op de twee systemen” wilde stemmen. Verder was eerder deze maand Knessetlid Nir Orbach uit Bennetts partij naar verluidt in serieuze besprekingen verwikkeld met Yariv Levin van de Likud. Het was duidelijk dat de regering het einde van de weg had bereikt. Daarin had Netanyahu gelijk gehad.

