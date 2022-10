Israel pakt settlersoldaat op, omdat hij het leger met pepperspray bespoot

Een Israelische soldaat uit een settlement in de buurt van Nablus is donderdag gearresteerd, omdat hij ervan wordt verdacht deelgenomen te hebben aan een aanval van settlers op soldaten. Hij is overgedragen aan de Shin Bet. De settlers waren stenen aan het gooien naar auto’s van Palestijnen in de buurt van Nablus maar keerden zich tegen de soldaten toen die op hen af waren gestuurd. Volgens het leger raakte een aantal soldaten gewond doordat ze met pepper spray werden bewerkt. Later werden nog twee soldaten bij Tapuach checkpoint met pepperspray bespoten.

Het incident werd allerwegen fel bekritiseerd. Het leger noemde het onacceptabel dat settlers soldaten aanvielen ”die hen beschermden”. Premier Lapid noemde de settlers ”gevaarlijke criminelen die zonder aarzeling moeten worden bestraft”. Minister Gantz van Defensie veroordeelde het geweld tegen soldaten en zei dat ”eraan wordt gewerkt om ze voor de rechter te brengen”. Chefstaf Kochavi noemde het ”gewelddadig en crimineel gedrag” en er waren ook veroordelingen van de ultrarechtse parlementsleden Bezalel Smotrich en Itamar Ben Gvir.

Maar intussen legt dit verhaaltje de vrijwel peilloze huichelarij en dubbele moraal bloot waarmee naar het gedrag van de kolonisten wordt gekeken. Nog gisteren vielen settlers in Kisan (ten oosten van Bethlehem) twee volunteers aan die de boer Ibrahim Ibayyat waren komen helpen met de oogst. Een van hen werd gestoken in de rug en van een andere (72 jaar oud) braken ze een been. En passant werden ook 300 jonge olijfboompjes uitgetrokken en werd het land met chemicaliën bewerkt. Maar niemand die er schande van sprak en zei dat ze voor de rechter moesten worden gebracht.

In de noordelijke plaats Jamaeen werden boeren gisteren door stenengooiende settlers van hun land gejaagd. En helemaal erg was het de afgelopen week in Huwara, toen daar settlers – let wel onder bescherming van het leger – drie vrachtauto’s (waaronder een brandweerauto) in brand staken, plus een park, zes huizen beschadigden en de voorruiten van een 20-tal auto’s. Ook hier geen kik over crimineel gedrag hoewel een grote groep kolonisten met stokken gewapend door het dorp marcheerde en erop los sloeg, terwijl drie brandweerlieden met pepperspray werden bewerkt

Voor wie het nog niet wist of niet begrijpt: settlers zijn crimineel als ze zich vergrijpen aan het leger, het heilige IDF. Voor de rest is hun gedrag gewoon gewenst en goedgekeurd, wat ze ook doen met Palestijnse boeren of internationale vrijwilligers. Dit is wat de regering wil. Laat ze maar flink brokken maken. En dat ze overlast of zoiets veroorzaken is domweg gelul