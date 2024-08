Israël accepteert Amerikaans voorstel wapenstilstand

De Israëlische regering heeft bij monde van premier Netanyahu het laatste Amerikaanse voorstel voor een staakt-het-vuren geaccepteerd. De bal ligt nu bij Hamas.

Officieel heeft Hamas nog niet gereageerd. Egypte en Qatar oefenen volgens Arabische media zware druk uit op de terreurorganisatie om akkoord te gaan met het voorstel. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, is Netanyahu dit keer serieus, iets waar niet iedereen van overtuigd is. Gisteren gingen in Israël weer tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen Netanyahu’s pogingen een wapenstilstand te voorkomen. Politiek zijn Netanyahu’s manoeuvres razendknap, maar hij is al een tijdje druk bezig hetgeen er nog resteerde van zijn geloofwaardigheid (en populariteit) te grabbel te gooien.

In het jongste Amerikaanse voorstel gaat er een staakt-het-vuren van zes weken in. In die periode worden gevangen zittende terroristen en gijzelaars uitgewisseld. Israël heeft het recht een veto uit te spreken over de vrijlating van 63 terroristen. Gedurende die zes weken wordt er onderhandeld over een permanent staakt-het vuren.

Grootste struikelblok is de aanwezigheid van het Israëlische leger aan de grens met Egypte, de zgn ‘Philadelphia Corridor’. Hamas wil dat het IDF zich volledig terugtrekt uit de corridor, iets waar Israël niet toe bereid is omdat het denkt dat de wapensmokkel van Egypte naar gaza dan onmiddellijk hervat zal worden. Volgens bronnen ‘binnen de Israëlische regering’ zou Israël nu bereid zijn het aantal eenheden in de corridor te reduceren.

