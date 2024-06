In staat van paraatheid: nu al enorm aantal branden in Pantanal

In het grootste tropische wetland ter wereld, de Zuid-Amerikaanse regio Pantanal, zijn in de eerste vijf maanden van 2024 al 880 brandhaarden voorgekomen. Dit is bijna tien keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar, toen waren het er negentig. En het droge seizoen moet nog beginnen.

Deze zorgwekkende cijfers komen van het Queimadas-programma van het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek. En het ergste moet nog komen, want het droge seizoen is amper begonnen.

De Pantanal is een soort soepbord, dat ieder half jaar volloopt met water uit de omringende bergen en rivieren en dat zo meren, lagunes en moerassen vormt. Sinds eind vorig jaar is er veel minder regen gevallen dan gemiddeld. Zelfs in het regenseizoen was er een recorddroogte, wat bijgedragen heeft aan de enorme toename in bosbranden in de Pantanal. In mei 2024 alleen al werden 246 branden geregistreerd, vergeleken met slechts 33 in mei vorig jaar.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121287